Negociações entre Irã e EUA sobre programa nuclear terminam em Omã

Um alto funcionário iraniano próximo à equipe de negociação disse que as exigências dos EUA por "enriquecimento zero e desmantelamento das instalações nucleares do Irã não ajudariam no progresso das negociações".

"O que os EUA dizem publicamente difere do que é dito nas negociações", disse a autoridade, sob condição de anonimato.

Além disso, o Irã descartou categoricamente negociar seu programa de mísseis balísticos. A cúpula religiosa do país exige garantias inequívocas de que Trump não abandonaria novamente um pacto nuclear.

Trump saiu do pacto nuclear de Teerã, firmado em 2015 com seis potências mundiais, em 2018, durante seu primeiro mandato, e impôs duras sanções que devastaram a economia do Irã.

O Irã, que há muito tempo afirma que seu programa nuclear é pacífico, vem violando as restrições nucleares do pacto de 2015 desde 2019, incluindo a aceleração "drastica" do enriquecimento de urânio para até 60% de pureza -- próximo ao nível de aproximadamente 90% necessário para armas, de acordo com o órgão de vigilância nuclear da ONU.

(Texto de Parisa Hafezi; reportagem adicional de Elwely Elwelly, Enas Alashray e Ahmed Tolba em Dubai e Humeyra Pamuk em Washington)