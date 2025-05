Putin propõe negociação direta de paz com a Ucrânia após três anos de guerra

Com as forças russas avançando, o chefe do Kremlin ofereceu poucas ou nenhuma concessão até agora, mas propôs negociações com a Ucrânia na cidade turca de Istambul. Segundo ele, as negociações seriam realizadas sem pré-condições e visando uma paz duradoura.

"Estamos propondo que Kiev retome as negociações diretas sem quaisquer pré-condições", disse Putin em um comunicado televisionado do Kremlin. "Propomos às autoridades de Kiev que retomem as negociações já na quinta-feira, em Istambul."

Zelenskiy disse em uma declaração no X que era "um sinal positivo que os russos finalmente começaram a considerar o fim da guerra", mas "o primeiro passo para realmente acabar com qualquer guerra é um cessar-fogo".

"Esperamos que a Rússia confirme um cessar-fogo -- total, duradouro e confiável -- a partir de amanhã, 12 de maio, e a Ucrânia está pronta para o encontro", disse.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que diz querer ser lembrado como um pacificador e prometeu repetidamente acabar com a guerra, afirmou que um grande dia estava amanhecendo para a Rússia e a Ucrânia se o "banho de sangue" da guerra pudesse ser encerrado.

"Um dia potencialmente grandioso para a Rússia e a Ucrânia!", disse Trump no Truth Social. "Pensem nas centenas de milhares de vidas que serão salvas quando este 'banho de sangue' interminável, espero, chegar ao fim."