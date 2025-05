Reino Unido planeja restringir vistos e acabar com "livre mercado" na imigração

De acordo com os novos planos do governo, vistos qualificados serão concedidos apenas a pessoas em empregos de pós-graduação, enquanto vistos para funções menos qualificadas serão emitidos apenas em áreas críticas para a estratégia industrial do país. Em troca, as empresas devem elevar o treinamento dos trabalhadores britânicos.

Empresas do setor de assistência médica não poderão mais solicitar vistos para trabalhadores recrutados no exterior.

O governo trabalhista disse que as mudanças farão parte de um documento de política, conhecido como "white paper", a ser publicado na segunda-feira, definindo como os ministros planejam reduzir a imigração.

Altos níveis de migração legal foram um dos principais motivadores da votação para o Reino Unido deixar a União Europeia em 2016, com os eleitores insatisfeitos com a livre circulação de trabalhadores no bloco.

Depois que o Reino Unido finalmente deixou a União Europeia em 2020, o então governo conservador reduziu o limite para permitir que trabalhadores em categorias como professores de ioga, passeadores de cães e DJs fossem elegíveis para vistos de trabalhadores qualificados.

"Herdamos um sistema de imigração falido, em que o governo anterior substituiu a livre circulação por um experimento de livre mercado", disse Yvette Cooper, ministra do Interior britânica, em um comunicado. "Estamos tomando medidas decisivas para restaurar o controle e a ordem no sistema de imigração."