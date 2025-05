Trump Tower em Damasco? Síria tenta persuadir presidente dos EUA a aliviar sanções

A Síria tem lutado para implementar as condições estabelecidas por Washington para o alívio das sanções norte-americanas, que mantêm o país isolado do sistema financeiro global e tornam a recuperação econômica extremamente desafiadora, após 14 anos de guerra.

Bass espera que colocar Trump em uma sala com Sharaa, que continua sendo um terrorista designado pelos EUA devido ao seu passado na Al-Qaeda, possa ajudar a suavizar o pensamento do presidente republicano e de seu governo sobre Damasco, esfriando ainda o relacionamento cada vez mais tenso entre Síria e Israel.

Parte do esforço se baseia no histórico de Trump de romper com antigos tabus da política externa dos EUA, como quando se encontrou com o líder norte-coreano Kim Jong Un na zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, em 2019.

"Sharaa quer um acordo comercial para o futuro de seu país", disse Bass, observando que o acordo poderia abranger exploração de energia, cooperação contra o Irã e engajamento com Israel.

"Ele me disse que quer uma Trump Tower em Damasco. Ele quer paz com seus vizinhos. O que ele me disse é bom para a região, bom para Israel", disse Bass.

Sharaa também compartilhou o que viu como uma conexão pessoal com Trump: ambos foram baleados e sobreviveram por pouco a tentativas de assassinato, disse Bass.