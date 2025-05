Brasil aposta em visita de Lula a Pequim para anúncios de investimentos chineses em infraestrutura

A expectativa é que agora a China escolha os projetos em que têm especial interesse em investir, e que alguns negócios já sejam anunciados nesta semana, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Pequim para mais uma visita.

"Nós vamos assinar todos os projetos que possuem sinergia rodoviária e ferroviária com potencial para ampliar exportação para a China, especialmente agro, mas também outras coisas, como minério", disse o ministro em entrevista à Reuters.

"Pode ser que eles não anunciem diretamente já os projetos que pretendem participar, mas o interesse em determinadas áreas. Eles estão olhando tudo que tem sinergia com o projeto de crescimento do comércio entre Brasil e China", acrescentou.

Entre as obras listadas pelo ministro como de interesse chinês estão a ferrovia de escoamento da produção de commodities em Açailândia (MA) até o porto de Barcarena (PA); o anel ferroviário do Sudeste, com a ligação entre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo; a malha de ligação ao porto de Santos e ao porto de Açu; as integrações Centro-Oeste e Leste-Oeste; e a interligação do Brasil com o porto de Chancay, no Peru -- já construído pelos chineses.

"Eles estão agora fazendo o que eles já dizem há um bom tempo, mas agora com apetite. É uma carteira que apresentamos algumas vezes, mas agora eles estão com apetite elevado. A ideia é que eles possam fazer anúncios de projetos prioritários de interesse deles", explicou o ministro.

Na semana passada, ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comentou que o Brasil está em diálogo com a China para a construção de uma rota de ligação entre os oceanos Pacífico e Atlântico, saindo do porto de Chancay e percorrendo o território brasileiro até a costa da Bahia.