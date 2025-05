China recebe países da América Latina e Caribe em meio a negociações comerciais

No ano passado, a China comprou US$37 bilhões em soja do Brasil, tornando-o o seu principal fornecedor da oleaginosa conforme busca se distanciar dos Estados Unidos. Na semana passada, a China retomou as importações de remessas de soja brasileira de cinco empresas anteriormente suspensas por questões fitossanitárias.

Em uma postagem, o presidente chileno Gabriel Boric confirmou sua participação na cúpula em Pequim e disse que se encontrará com Xi.

A reunião pode discutir os interesses comerciais das empresas chinesas no segundo maior produtor de lítio do mundo, depois que o grupo metalúrgico Tsingshan disse que continua interessado em oportunidades de investimento no setor do Chile.

Em outras frentes, mais cooperação em infraestrutura poderá ser destacada, já que a reunião de alto nível prepara o caminho para a cúpula do Brics a ser realizada no Rio de Janeiro em julho.

(Reportagem adicional de Lisandra Paraguassu, Manuela Andreoni, Julia Symmes Cobbs e Ella Cao)