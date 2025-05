Com disputa EUA x China, Brasil tenta aumentar exportações para chineses em viagem de Lula

"No caso de carne de frango, com as tarifas do jeito que estão, naturalmente os EUA nesse momento estão fora da competitividade de mandar a carne de frango para lá. No caso de carne suína, Brasil e Estados Unidos são o segundo e o terceiro principais com um market share exatamente igual", disse à Reuters o secretário de Comércio e Relações Exteriores do Ministério da Agricultura, Luís Rua. "Se a China requerer do Brasil, o Brasil se coloca à disposição."

O Brasil já é responsável, de acordo com dados do ministério, por algo entre 45% e 50% da carne de frango comprada pela China, enquanto os EUA ocupam cerca de 30% desse mercado. Já na carne de porco, os dois países têm, cada um, cerca de 16%do mercado chinês.

De olho no aumento desse mercado, o governo brasileiro tem trabalhado para habilitar novas plantas de suínos e frangos, e também trabalha para autorizar a exportação de miúdos, que hoje a China não compra do Brasil.

"No Brasil sempre existem novos estabelecimentos que querem acessar o mercado chinês. Agora, dependerá deles decidir. Nós estamos fazendo a nossa parte", disse Rua.

Nos últimos meses, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, iniciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, levou os dois países a estabelecerem tarifas recíprocas que chegam a 145%. Houve uma conversa inicial para tentar estabelecer negociações, mas ainda sem frutos.

A crise com os Estados Unidos levou o Brasil a voltar os olhos para outro mercado recentemente aberto com a China, o sorgo. Ruas aponta que 83% do grão vendido no mundo é comprado pela China, e 45% do que os chineses compram são dos Estados Unidos. Com as tarifas, esse é mais um produto que os chineses devem procurar outros fornecedores.