Êxodo na agência agrícola dos EUA deixa menos especialistas para combater gripe aviária

"Com a diminuição dos cargos veterinários do USDA, existe a preocupação de que menos veterinários possam cumprir as exigências regulatórias em andamento, as investigações de doenças e o planejamento e a preparação de respostas", disse o comissário de saúde animal do Kansas, Justin Smith.

"Isso pode resultar em tempos de resposta mais lentos e menor capacidade de resposta às necessidades veterinárias locais", acrescentou.

Os preços dos ovos bateram recordes este ano depois que a gripe aviária eliminou milhões de galinhas poedeiras. Os casos diminuíram nas últimas semanas, embora especialistas alertem que os surtos podem voltar a ocorrer durante as estações migratórias de primavera e outono (no hemisfério norte) das aves selvagens que espalham o vírus.

Mais de 15.000 funcionários do USDA aceitaram o incentivo financeiro do presidente Donald Trump para pedir demissão, cerca de 15% da equipe da agência, como parte dos esforços liderados pelo bilionário Elon Musk para reduzir a força de trabalho federal.

Nesse êxodo, o Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal (APHIS, em inglês), agência que combate doenças do gado e pragas que prejudicam as plantações, perdeu 1.377 funcionários. Isso representa cerca de 16% dos funcionários do APHIS, de acordo com uma análise da Reuters de dados do Escritório Federal de Gestão de Pessoal.

Cerca de 400 dos que saíram trabalhavam no setor de Serviços Veterinários da agência, representando mais de 20% de seus 1.850 funcionários, disse uma fonte. Essa divisão trabalha nos EUA e em todo o mundo com fazendeiros para testar animais em busca de doenças e controlar sua disseminação.