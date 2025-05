Militantes atacam base do Exército nigeriano, soldados estão desaparecidos, dizem fontes

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - Supostos militantes islâmicos atacaram uma base do Exército nigeriano e capturaram soldados e munição durante um ataque no Estado de Borno, no nordeste do país, atingido pela insurgência, na madrugada desta segunda-feira, disseram duas fontes de segurança à Reuters.

O aumento dos ataques este ano pelo Boko Haram e seu rival Estado Islâmico da Província da África Ocidental, aumentou o temor de um grande retorno dos jihadistas, cujas táticas incluem drones armados e dispositivos explosivos colocados nas principais estradas.