Militares dos EUA substituem bombardeiros B-2 que foram enviados em meio às tensões no Oriente Médio

Por Idrees Ali e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - As Forças Armadas dos Estados Unidos estão substituindo seus bombardeiros B-2 por outro tipo de bombardeiro em uma base no Indo-Pacífico, que era vista como uma localização ideal para operar no Oriente Médio, disseram autoridades norte-americanas à Reuters nesta segunda-feira.

O Pentágono enviou até seis bombardeiros B-2 em março para uma base militar britânica e norte-americana na ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, em meio a uma campanha de bombardeio dos EUA no Iêmen e às crescentes tensões com o Irã.