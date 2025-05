Oposição de Mianmar diz que ataque aéreo da junta matou 17 crianças em escola

(Reuters) - O governo paralelo de Mianmar afirmou que um ataque aéreo da junta governista matou pelo menos 17 estudantes e feriu outros 20 em uma escola em área controlada pela oposição nesta segunda-feira, apesar de um cessar-fogo ter sido estabelecido após um terremoto devastador.

A escola, que é administrada pelo Governo de Unidade Nacional, fica na cidade de Depayin, na região de Sagaing, no centro de Mianmar, cerca de 160 km ao norte de Mandalay e não muito longe do epicentro do terremoto de 28 de março.

"De acordo com as informações que temos até o momento, 17 estudantes foram mortos e 20 ficaram feridos", disse o porta-voz do governo paralelo, Nay Phone Latt.