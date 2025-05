Papa Leão pede à mídia que evite divisões e defende libertação de repórteres presos

Ele também defendeu os jornalistas presos que, de acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, eram 361 no final do ano passado.

"O sofrimento desses jornalistas presos desafia a consciência das nações e da comunidade internacional, conclamando todos nós a salvaguardar o precioso dom da liberdade de expressão e de imprensa", afirmou o papa.

Leão, o ex-cardeal Robert Prevost, é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos. Ele foi eleito como novo pontífice católico em 8 de maio e é uma figura relativamente desconhecida no cenário global, tendo passado a maior parte de sua carreira como missionário no Peru.

O pontífice também disse aos jornalistas que eles precisam agir com responsabilidade ao usar a inteligência artificial em seu trabalho, pedindo-lhes para "garantir que ela possa ser usada para o bem de todos, para que possa beneficiar toda a humanidade".

A reunião de segunda-feira foi a primeira audiência de Leão com um grande grupo de pessoas no Vaticano. Ao entrar na grande sala de audiências do Vaticano, ele foi recebido com aplausos dos jornalistas.

O papa falou principalmente em italiano, mas começou com uma piada em inglês sobre os aplausos.