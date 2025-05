PKK curdo se dissolve e encerra insurgência de 40 anos na Turquia

A decisão do PKK pode impulsionar a estabilidade política e econômica da Turquia, membro da Otan, e incentivar ações para aliviar as tensões no vizinho Iraque e também na Síria, onde as forças curdas são aliadas das forças dos Estados Unidos.

Embora Ancara tenha saudado a decisão de dissolução, ela não garante a paz. Em vez disso, ela abre caminho para o acerto de uma estrutura legal complicada para desarmar com segurança o PKK, que é designado como um grupo terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais.

"O 12º Congresso do PKK decidiu dissolver a estrutura organizacional do PKK... e encerrar a luta armada", informou o grupo, segundo a agência de notícias Firat, no encerramento de um congresso realizado na semana passada no norte do Iraque, onde o grupo está baseado.

Um representante do PKK confirmou separadamente a decisão e disse que todas as operações militares cessariam "imediatamente", acrescentando que a entrega de armas dependia da resposta e da abordagem de Ancara em relação aos direitos curdos e ao destino dos combatentes e líderes do PKK.

Os curdos representam cerca de 20% dos 86 milhões de habitantes da Turquia.

O PKK realizou o congresso em resposta a uma convocação em fevereiro para a dissolução feita por seu líder Abdullah Ocalan, que está preso em uma ilha ao sul de Istambul desde 1999. O PKK disse nesta segunda-feira que ele gerenciaria o processo.