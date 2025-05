Polícia britânica investiga incêndio na casa do primeiro-ministro Keir Starmer, diz Times

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica está investigando um incêndio na casa do primeiro-ministro Keir Starmer, no norte de Londres, informou o jornal Times na segunda-feira, acrescentando que ninguém ficou ferido no incidente noturno, que já foi resolvido e causou danos a uma porta.

A polícia e os bombeiros de Londres não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

(Reportagem de Muvija M)