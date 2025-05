Polônia fechará consulado russo em Cracóvia e cita ataque incendiário

As relações já tensas entre Varsóvia e Moscou pioraram desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. A Polônia, membro da Otan, diz que seu próprio papel como centro de ajuda a Kiev a tornou alvo de sabotagem, ataques cibernéticos e desinformação da Rússia.

"O embaixador foi convidado para o ministério", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Pawel Wronski, nesta segunda-feira.

No domingo, o primeiro-ministro Donald Tusk afirmou que a Polônia sabia "com certeza" que os serviços secretos russos estavam por trás do incêndio do ano passado.

"Devido às evidências de que os serviços especiais russos cometeram um ato repreensível de sabotagem contra o shopping center na rua Marywilska, decidi retirar meu consentimento para a operação do Consulado da Federação Russa em Cracóvia", escreveu o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, no X.

Sikorski disse a repórteres em uma reunião de ministros das Relações Exteriores em Londres que a Polônia tomará outras medidas se ataques como o do shopping center continuarem.

Representantes do Ministério das Relações Exteriores disseram que a Rússia teria cerca de 30 dias para fechar o consulado de Cracóvia, que emprega três diplomatas e quatro outros funcionários.