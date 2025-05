Primeiro-ministro da Índia adverte o Paquistão sobre novas investidas se houver "ataque terrorista"

"A Índia atacará de forma precisa e decisiva os esconderijos terroristas que se desenvolvem sob o disfarce da chantagem nuclear", disse, listando as condições de Nova Délhi para manter conversações com Islamabad e suspender as restrições impostas após o ataque à Caxemira.

"A posição da Índia é clara: terror e negociações não podem andar juntos; terror e comércio não podem andar juntos. E água e sangue não podem fluir juntos", disse ele, referindo-se a um pacto de compartilhamento de água entre os dois países suspenso por Nova Délhi.

Não houve resposta imediata de Islamabad aos comentários.

CONVERSAÇÕES MILITARES

Tanto a Índia, de maioria hindu, quanto o Paquistão, de maioria muçulmana, governam parte da região da Caxemira, no Himalaia, mas a reivindicam por completo. Eles travaram duas de suas três guerras desde a independência em 1947 pela região e houve vários outros conflitos limitados, inclusive em 2016 e 2019.

O mais recente conflito militar entre os vizinhos do sul da Ásia se intensificou de forma alarmante no sábado e, por um breve período, houve temores de que os arsenais nucleares pudessem entrar em jogo, já que o Exército do Paquistão informou que um órgão superior de supervisão de suas armas nucleares iria se reunir.