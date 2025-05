Promotora diz que Sean 'Diddy' Combs forçou mulheres a participarem de festas sexuais e as chantageou com vídeos

"Elas contarão a vocês algumas das experiências mais dolorosas de suas vidas. Os dias que passaram em quartos de hotel, drogadas, vestidas com fantasias para realizar as fantasias sexuais do réu", disse Johnson.

O advogado de defesa Teny Geragos rebateu afirmando que os promotores estavam tentando transformar os relacionamentos românticos de Combs em um caso de extorsão e tráfico sexual.

"Sean Combs é um homem complicado, mas esse não é um caso complicado. Esse caso trata de escolhas voluntárias feitas por adultos capazes em relacionamentos consensuais", disse Geragos em sua declaração inicial.

Combs se declarou inocente de cinco acusações criminais de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para fins de prostituição. Se for condenado por todas as acusações, ele poderá pegar no mínimo 15 anos de prisão e até perpétua.

Os promotores acusaram Combs de usar sua fama e fortuna para abusar de mulheres. Há expectativa que a defesa contra-argumente que as atividades eram consensuais e diga que não existia nada de ilegal em um estilo de vida "swinger", no qual Combs e suas namoradas ocasionalmente incluíam uma terceira pessoa em seus relacionamentos.

Ao longo de um julgamento de dois meses, os jurados devem ouvir o depoimento de três ou quatro acusadoras do rapper, além de seus ex-funcionários, que, segundo os promotores, ajudaram a organizar e encobrir suas ações. A cantora de R&B Cassandra Ventura, ex-namorada de Combs e conhecida profissionalmente como Cassie, está entre as primeiras testemunhas que deverão depor.