Reguladores bancários globais concordam em priorizar trabalho sobre riscos climáticos

Por Virginia Furness

LONDRES (Reuters) - Os reguladores bancários globais concordaram nesta segunda-feira em intensificar os esforços para entender melhor os riscos financeiros impostos pelas mudanças climáticas, em meio à resistência dos Estados Unidos.

O órgão de supervisão do fórum mundial de reguladores bancários se reuniu nesta segunda para fazer um balanço do trabalho do comitê sobre riscos financeiros relacionados ao clima. Ele concordou em priorizar esforços para entender as implicações de riscos financeiros de eventos climáticos extremos, disse o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) em um comunicado.