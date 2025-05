Relação Brasil-China é indestrutível, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, em Pequim, que a parceria entre China e Brasil é "incontornável" e "indestrutível" e elogiou a postura dos chineses no comércio internacional.

Em sua segunda visita ao país asiático desde que assumiu o terceiro mandato, Lula voltou a criticar as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e defendeu a postura chinesa em relação ao comércio mundial, dizendo que o país tem sido um exemplo para o mundo.

O presidente brasileiro discursou no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, onde foram anunciados cerca de R$27 bilhões de reais em investimentos de empresas chinesas no Brasil.