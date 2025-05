Trump se oferece para participar de possíveis negociações entre Rússia e Ucrânia na Turquia

A Rússia também lançou bombas guiadas contra alvos na região nordeste de Kharkiv e na região norte de Sumy, informou a força aérea, enquanto a empresa ferroviária estatal ucraniana disse que um drone russo atingiu um trem de carga civil no leste.

Kiev está desesperada para liberar mais do apoio militar dos EUA que recebeu do antecessor de Trump, Joe Biden. Moscou sente uma oportunidade de se livrar de uma enxurrada de sanções econômicas e se envolver com a maior economia do mundo.

Enquanto isso, a Europa está fazendo o possível para preservar as boas relações com Trump, apesar de sua imposição de tarifas, na esperança de persuadi-lo a apoiar com mais força a causa da Ucrânia, que eles consideram fundamental para a segurança do continente.