Atualização de SUV da Tesla começa com dificuldades

"Por que você daria descontos e teria tantos incentivos logo de cara?", questionou Loren McDonald, analista-chefe da empresa de dados sobre veículos elétricos Paren. "Isso simplesmente não faz sentido quando suas margens já estão nos níveis mais baixos em anos. Isso sugere fortemente que há um problema de demanda".

Os dados de vendas globais do Model Y atualizado ainda não estão disponíveis, levando os analistas a buscarem pistas sobre como a Tesla está comercializando o veículo e se ele parece estar em falta no mercado.

O abastecimento não está escasso. A versão renovada está disponível de imediato em muitas partes do mundo, com algumas unidades já nos estoques da Tesla. Isso contrasta fortemente com a longa espera normalmente observada para o Model Y anterior, que foi o carro mais vendido do mundo no ano passado.

As vendas gerais da montadora continuaram em queda em abril nos principais países europeus, segundo dados divulgados neste mês. Na China, as vendas caíram mais de 8% no mês passado, de acordo com números da Associação Chinesa de Carros de Passeio divulgados no domingo.

Um início lento -- que a Tesla atribuiu à necessidade de readequação de suas fábricas para a atualização -- aumenta a pressão sobre a empresa para lançar os modelos mais baratos que prometeu há tempos.

Após a Tesla reportar sua primeira queda nas entregas anuais no ano passado, Musk revisou sua previsão de aumento de 30% nas vendas de veículos para este ano e afirmou que a Tesla voltaria a crescer. Em abril, a empresa disse que revisaria essa previsão em três meses, à luz da "mudança na política comercial global".