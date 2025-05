Carney anuncia ministério que buscará restabelecer laços entre Canadá e EUA

Por Promit Mukherjee e David Ljunggren

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que venceu as eleições no mês passado prometendo enfrentar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou na terça-feira um novo gabinete que, segundo ele, ajudará a definir um novo relacionamento com Washington.

Carney reduziu o número de ministros para 29, em comparação com os 39 do ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, mas manteve alguns dos principais atores em seus cargos, como o ministro das Finanças, François-Philippe Champagne, e Dominic LeBlanc, responsável pelo comércio com os EUA.