(Reuters) - O ex-presidente do Uruguai José Mujica morreu, disse o atual líder do país sul-americano, Yamandu Orsi, em um post no X.

Mujica, que era frequentemente chamado pelo apelido de Pepe e foi presidente de 2010 a 2015, tinha 89 anos de idade.

"Obrigado por tudo o que você nos deu e por seu profundo amor por seu povo", disse Orsi na publicação.