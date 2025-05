Funcionários de agência agrícola dos EUA alertam Congresso para riscos após demissões

O orçamento proposto por Trump deve cortar US$ 4,5 bilhões do USDA, inclusive dos programas de conservação e pesquisa. A secretária de Agricultura, Brooke Rollins, defendeu os cortes como eficientes.

"A combinação de cortes orçamentários prejudiciais, excesso de poder do Executivo e mudanças de pessoal com motivação política enfraqueceram as principais agências", diz a carta de 20 autoridades de sindicatos de funcionários do USDA enviada aos presidentes e membros graduados dos comitês de dotações do Senado e da Câmara que supervisionam a agência.

"Sem a supervisão do Congresso, as décadas de conhecimento e infraestrutura que garantem a segurança alimentar serão desmanteladas."

O USDA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No Serviço de Pesquisa Agrícola (ARS) do USDA, 98 dos 167 cientistas de segurança alimentar pediram demissão, de acordo com a carta.

O trabalho do ARS inclui a detecção de patógenos, a prevenção de doenças transmitidas por alimentos e a identificação de contaminantes químicos e outros contaminantes nos alimentos, segundo o site do USDA.