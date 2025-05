Índice de aprovação de Trump sobe a 44%; norte-americanos se preocupam menos com recessão

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu esta semana, conforme os norte-americanos se preocuparam menos com a forma como ele lida com a economia e com as perspectivas de uma recessão, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos encerrada na terça-feira.

A pesquisa de dois dias mostrou que 44% dos entrevistados aprovaram o desempenho do líder republicano, acima dos 42% de uma pesquisa anterior da Reuters/Ipsos realizada entre 25 e 27 de abril. A pesquisa teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais.