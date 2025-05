México vai restringir fluxo de gado do sul e descarta fechar fronteira por causa da lagarta

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México vai restringir o fluxo de gado do sul do país para limitar uma possível disseminação da doença da lagarta, disse o ministro da agricultura do país nesta terça-feira.

A lagarta, que pode matar o gado ou outros hospedeiros em poucas semanas, foi detectada recentemente no sul do México e fez com que os EUA suspendessem as importações de gado, cavalos e bisões do país vizinho.

O Ministro da Agricultura do México, Julio Berdegue, descartou, em coletiva de imprensa ao lado da presidente Claudia Sheinbaum, a possibilidade de fechar a fronteira sul do México para o gado da América Central, mas reconheceu que levará muito tempo para erradicar a praga.