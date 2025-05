Mujica, ex-presidente do Uruguai, ícone rebelde e reformador da maconha, morre aos 89 anos

Os críticos questionaram a tendência de Mujica de romper com o protocolo, enquanto suas declarações contundentes e ocasionalmente rudes às vezes o forçavam a se explicar, sob pressão tanto de oponentes quanto de aliados políticos.

Mas foi seu estilo realista e suas reflexões progressistas que o tornaram querido por muitos uruguaios.

"O problema é que o mundo é dirigido por pessoas idosas, que se esquecem de como eram quando jovens", disse Mujica durante a entrevista de 2024.

O próprio Mujica tinha 74 anos quando se tornou presidente. Ele foi eleito com 52% dos votos, apesar da preocupação de alguns eleitores com sua idade e seu passado como um dos líderes do grupo rebelde Tupamaros nas décadas de 1960 e 1970.

Lucia Topolansky foi a parceira de longa data de Mujica, desde seus dias nos Tupamaros. O casal se casou em 2005 e ela foi sua vice-presidente.

Depois de deixar o cargo, eles continuaram politicamente ativos, comparecendo regularmente à posse de presidentes latino-americanos e dando apoio crucial a candidatos no Uruguai, incluindo Orsi, que assumiu o cargo em março de 2025. Eles pararam de cultivar flores em sua pequena propriedade, mas continuaram a cultivar vegetais, incluindo tomates que Topolansky fazia em conserva a cada estação.