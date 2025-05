Papa Leão 14 envia carta aos judeus e fala em fortalecer o 'diálogo e a cooperação'

O papa Leão 14 disse às comunidades judaicas do mundo que deseja fortalecer o diálogo da Igreja Católica Romana com elas, em uma mensagem que ocorre depois de uma deterioração das relações entre o Vaticano e Israel por causa da guerra em Gaza.

O primeiro papa nascido nos Estados Unidos enviou uma carta ao rabino Noam Marans, diretor de assuntos inter-religiosos do Comitê Judaico norte-americano, que publicou a carta na plataforma X na noite de segunda-feira.

"Confiando na assistência do Todo-Poderoso, eu me comprometo a continuar e fortalecer o diálogo e a cooperação da Igreja com o povo judeu no espírito da declaração Nostra Aetate do Concílio Vaticano II", disse Leão na carta.