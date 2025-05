Paquistão diz que confrontos com vizinha Índia mataram mais de 50 pessoas

ISLAMABAD/NOVA DÉLHI (Reuters) - As Forças Armadas do Paquistão disseram nesta terça-feira que mais de 50 pessoas foram mortas nos confrontos militares da última semana com a Índia, que terminaram em um cessar-fogo acordado pelos vizinhos com armas nucleares, restaurando a paz em sua fronteira.

Os rivais dispararam mísseis e drones contra as instalações militares um do outro depois que a Índia afirmou ter atacado locais de "infraestrutura terrorista" no Paquistão e na Caxemira paquistanesa na quarta-feira, em retaliação a um ataque a turistas.

O Paquistão disse que os alvos eram todos civis. Seus militares disseram que os mortos nos ataques eram 40 civis e 11 membros de suas Forças Armadas.