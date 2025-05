Petrobras focará em austeridade e controle de custos diante de queda do petróleo, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A gestão da Petrobras avalia que queda dos preços do petróleo a US$65 por barril trouxe um cenário desafiador e que exigirá austeridade e controle geral de custos, afirmou a presidente Magda Chambriard, em videoconferência com analistas nesta terça-feira.

Os preços internacionais do petróleo caíram recentemente cerca de US$20 ante a valores registrados no primeiro trimestre do ano passado, disse a executiva, pedindo aos acionistas que "fiquem tranquilos", pois a empresa está endereçando a redução de custos em meio a um cenário desafiador em busca dos melhores resultados.

"Esse cenário desafiador de US$65 por barril exige e vai exigir de nós simplificação de projetos, garantia de boas margens de comercialização dos nossos produtos, significativa redução de custos e muita cooperação entre as diversas áreas da companhia em prol dos melhores resultados possíveis para o nosso negócio", afirmou Chambriard, em sua mensagem de abertura para a reunião, para tratar dos resultados do primeiro trimestre.