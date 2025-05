Primas dos irmãos Menendez prestam depoimento em apoio à dupla

O resultado pode depender de novas provas da defesa para reforçar as afirmações dos irmãos de que seu pai, executivo de uma gravadora e do setor de entretenimento, havia abusado sexualmente deles.

Os irmãos foram considerados culpados em 1996 por assassinato em primeiro grau e condenados a duas penas consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por terem matado a tiros seus pais, Jose e Kitty Menendez, em 20 de agosto de 1989, enquanto o casal assistia televisão na sala de estar de casa.

O ex-procurador distrital do condado de Los Angeles, George Gascon, solicitou uma nova sentença no outono passado, citando novas evidências de abuso sexual e o histórico limpo dos irmãos na prisão.

Gascon disse que a dupla havia pago sua dívida com a sociedade e deveria ser elegível para liberdade condicional de acordo com o estatuto para jovens infratores do Estado, já que eles tinham menos de 26 anos na época do crime. Lyle tinha 21 anos e Erik tinha 18.

Mas o sucessor de Gascon como promotor público, Nathan Hochman, se opôs à nova sentença após assumir o cargo no início deste ano, argumentando que os irmãos ainda não reconheceram ou aceitaram totalmente a responsabilidade pelos assassinatos.

SERES HUMANOS MILAGROSOS