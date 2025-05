Republicanos expressam preocupações com plano de Trump de aceitar avião do Catar

"Haverá muita análise", disse o líder da maioria republicana no Senado, John Thune, de Dakota do Sul, a repórteres. "Há muitas e muitas questões em torno disso, que acredito que atrairão questionamentos muito sérios."

O presidente do Comitê de Comércio do Senado, Ted Cruz, do Texas, um republicano que há muito tempo critica a política externa do Catar, disse à CNBC que tinha preocupações sobre tal acordo.

"O avião representa problemas significativos de espionagem e vigilância, então veremos como essa questão se desenrola", disse.

O Departamento de Defesa já está em processo de aquisição de um substituto para o atual e envelhecido Air Force One, com entrega pela Boeing dentro de alguns anos.

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, prometeu bloquear todos os indicados de Trump ao Departamento de Justiça até que a agência informe o que sabe sobre a oferta do Catar. Três indicações estão atualmente no Senado.

"O procurador-geral deve testemunhar perante a Câmara e o Senado para explicar por que presentear Donald Trump com um jato particular não viola a cláusula de emolumentos (da Constituição dos EUA), que exige aprovação do Congresso", disse ele em um discurso ao Senado.