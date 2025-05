Republicanos iniciam debate sobre pacote de corte de impostos de Trump

O presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, está pressionando seu partido para acelerar a tramitação da legislação, estabelecendo um cronograma de apenas sete dias legislativos para aprovar o pacote até o Memorial Day, em 26 de maio.

Além dessa legislação ser vista como a principal prioridade legislativa do presidente, o prazo iminente do teto da dívida do país está pressionando os republicanos a trabalharem rapidamente, já que o partido planeja aumentar o endividamento do governo ao elevar o limite da dívida em US$4 trilhões.

(Reportagem de Bo Erickson)