Stellantis inicia operação em polo de exportação de picapes na Argentina

De janeiro a abril, as vendas da Titano no Brasil acumularam 3.159 unidades, na 13ª posição entre os comerciais leves mais vendidos do país, segundo dados da associação de concessionárias Fenabrave. O volume está bem distante da Hilux, da Toyota, que ficou na quarta posição com 14.150 unidades emplacadas, ou da irmã menor Toro, terceiro veículo mais vendido na categoria no período, com 14.150 unidades licenciadas.

De janeiro a abril, a Stellantis teve uma participação de 23,6% do mercado sul-americano, sendo 30,4% no Brasil e 33,1% na Argentina, onde o grupo, além da fábrica da Fiat em Córdoba, tem outra instalação produtiva em Palomar, que monta modelos da Peugeot Citroen.

"Na Argentina, o custo pode ser um pouco desafiador pela questão da inflação, mas sabemos que esse tipo de investimento precisa de longo prazo", disse Cappellano. "Nossa presença na Argentina é muito forte para desconsiderarmos. É uma escolha estrategicamente relevante."

Perguntado sobre os impactos da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos sobre a indústria automotiva, Cappellano afirmou que "para a América do Sul, não estamos enxergando impactos diretos de curto prazo... Por enquanto não estamos tendo impactos diretos".

O executivo afirmou que os juros no Brasil são um fator de preocupação, apesar do crescimento do mercado automotivo nacional este ano e em 2024. Segundo Cappellano, "os juros muito altos desencorajam as vendas. Existe pressão em cima do mercado".

O executivo afirmou que o Brasil poderia "tranquilamente" ter vendas de veículos novos de 5 milhões de unidades por ano, mas esse potencial é limitado pelo poder aquisitivo da população "muito baixo e os juros muitos altos".