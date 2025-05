Trump promete que Irã não terá uma arma nuclear: 'Força mais destrutiva'

Trump disse que estava disposto a fechar um novo acordo com a República Islâmica, mas somente se seus líderes mudassem de rumo.

"Quero fazer um acordo com o Irã", disse ele. "Mas se a liderança do Irã rejeitar esse ramo de oliveira..., não teremos outra escolha a não ser exercer pressão máxima e maciça."

Falando em uma cúpula de investimentos na capital saudita, Riad, Trump advertiu que "o Irã nunca terá uma arma nuclear" e disse que sua oferta de um acordo não durará para sempre.

Trump também traçou um forte contraste entre o que ele chamou de "visão construtiva" da Arábia Saudita e o "colapso e sofrimento" que ele disse ter sido causado pelos líderes iranianos.

"Não poderia haver contraste mais nítido com o caminho que vocês seguiram na Península Arábica do que o desastre que se desenrola do outro lado do Golfo do Irã", acrescentou Trump.