Trump inicia visita ao Golfo com foco em acordos econômicos

Por Gram Slattery e Pesha Magid

RIAD (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Arábia Saudita nesta terça-feira, no início de uma visita de quatro dias à rica região do Golfo, concentrando-se mais em acordos econômicos do que em questões de segurança regional, que vão desde a guerra em Gaza até as negociações sobre o programa nuclear do Irã.

Com um grupo de poderosos líderes empresariais norte-americanos a reboque, Trump está visitando Riad, local de um Fórum de Investimento Arábia Saudita-EUA, antes de ir ao Catar na quarta-feira e aos Emirados Árabes Unidos na quinta-feira. Ele não programou uma parada em Israel, uma decisão que levantou questões sobre a posição do aliado próximo nas prioridades de Washington.