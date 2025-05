Ucrânia pede ajuda ao Brasil para convencer Putin a participar de conversas na Turquia

KIEV (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, pediu ao Brasil nesta terça-feira que ajude a convencer o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a participar das conversas desta semana em Istambul e a apoiar a pressão de Kiev por um cessar-fogo de 30 dias.

Após uma ligação com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, Sybiha disse no X: "Reafirmei a disposição do presidente Zelenskiy de se reunir com Putin na Turquia e pedi ao Brasil que use sua voz autorizada em seu diálogo com a Rússia para que essa reunião direta de alto nível aconteça".

(Por Yuliia Dysa)