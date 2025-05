Zelensky diz que só negociará sobre guerra diretamente com Putin

"O lado russo continua a se preparar para as negociações", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres quando perguntado sobre as conversações e a exigência de Zelenskiy de que Putin compareça. "Não vamos comentar mais nada ainda."

Putin lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra que matou centenas de milhares de soldados de ambos os lados.

Trump pede que as duas nações acabem com a guerra, ameaçando se afastar dos esforços para intermediar um acordo de paz, a menos que haja sinais claros de progresso em breve.

Os líderes da China e do Brasil, membros com a Rússia do grupo Brics de grandes economias emergentes, disseram em uma declaração conjunta que esperam que o diálogo direto possa começar o mais rápido possível e saudaram a proposta de Putin de abrir negociações.