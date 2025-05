A gente não quer brigar com o dólar, diz Lula

As conversas não têm passado despercebidas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que impôs um tarifaço às exportações dos países aos EUA. Em fevereiro, Trump avisou que os países do Brics, que incluem Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros, podem enfrentar tarifas de 100% dos Estados Unidos "se quiserem brincar com o dólar".

Nesta terça, Lula também defendeu que o Brasil saia da "mesmice", invista na inovação comercial e busque novos parceiros. Lula chamou a atenção para a importância do Brics como um fórum importante.

"Não menosprezem a força do Brics, não menosprezem a importância do Brics", alertou.

Ao considerar que a geopolítica mundial passa por um "rearranjo", Lula voltou a defender que órgãos multilaterais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) sejam atualizados para se adaptar à nova realidade. Do contrário, avaliou, as decisões políticas seguirão sendo tomadas de forma "fragmentada", em um clima de "cada um por si e Deus por todos".

Também reafirmou o diálogo e a política como os caminhos adequados para a resolução de conflitos, sejam comerciais ou armados.

Lula disse mais uma vez que determinou a seus ministros que esgotem todos os meios de negociação sobre as tarifas impostas a exportações brasileiras pelo governo Trump.