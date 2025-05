Anúncio de Trump sobre a Síria surpreendeu suas próprias autoridades de sanções

Em Washington, integrantes seniores do Departamento de Estado e do Departamento do Tesouro se esforçavam para entender como cancelar as sanções, muitas das quais estão em vigor há décadas, de acordo com quatro autoridades dos EUA familiarizadas com o assunto.

A Casa Branca não emitiu nenhum memorando ou diretriz para que as autoridades de sanções do Departamento de Estado ou do Tesouro se preparassem para o cancelamento e não as alertou de que o anúncio do presidente era iminente, disse uma autoridade sênior dos EUA à Reuters.

A remoção repentina das sanções parecia ser um movimento clássico de Trump -- uma decisão repentina, um anúncio dramático e um choque não apenas para os aliados, mas também para alguns dos próprios funcionários que implementam a mudança de política.

Após o anúncio, as autoridades ficaram confusas sobre como exatamente o governo iria desfazer as camadas de sanções, quais estavam sendo aliviadas e quando a Casa Branca pretendia iniciar o processo.

Quando Trump se reuniu com o presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, na Arábia Saudita, nesta quarta-feira, integrantes do Departamento de Estado e do Tesouro ainda não tinham certeza de como proceder, disse a autoridade sênior.

"Todos estão tentando descobrir como implementar isso", disse uma autoridade norte-americana em referência ao anúncio do presidente.