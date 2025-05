Delegação russa para negociações com Ucrânia inclui conselheiro, diplomatas, oficiais de Defesa e Inteligência

(Reuters) - O líder do Kremlin, Vladimir Putin, anunciou na noite desta quarta-feira a delegação da Rússia para conversas diretas com a Ucrânia para a resolução da guerra, incluindo um conselheiro do presidente, um diplomata de alto escalão e altos funcionários militares e de Inteligência.

Ordem emitida por Putin publicada no site do Kremlin informa que a delegação inclui o conselheiro Vladimir Medinsky e o vice-ministro da Defesa, Alexander Fomin, que participaram das últimas conversas realizadas entre os dois lados em 2022, nas semanas seguintes à invasão em grande escala de Moscou ao seu vizinho.

Também foi nomeado como parte da delegação Igor Kostyukov, diretor da Diretoria Principal de Inteligência da GRU, a Agência de Inteligência Militar Estrangeira da Rússia.