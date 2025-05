Estudante pró-palestino de Georgetown tem ordem para ser libertado da custódia

Trump tem como alvo cidadãos estrangeiros, incluindo Suri, que participaram de protestos em apoio aos palestinos e contra a guerra de Israel, aliado dos EUA, em Gaza. Os grupos de defesa dos direitos civis e dos imigrantes acusam o governo de atacar injustamente os críticos políticos.

A juíza distrital federal Patricia Tolliver Giles, que anteriormente impediu a deportação de Suri, ordenou que ele fosse liberado para a Virgínia, sob garantia pessoal, da detenção no Texas, segundo um documento judicial.

Ele não deve ser detido novamente sem um aviso prévio de 48 horas ao tribunal e a seus advogados, acrescentou Giles.

O Departamento de Segurança Interna, que supervisiona o Serviço de Imigração e Alfândega, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Suri, que estava com um visto de estudante dos EUA, é casado com uma cidadã norte-americana. O secretário de Estado, Marco Rubio, revogou seu visto em março, citando possíveis danos às relações exteriores dos EUA, de acordo com o The Washington Post.

Em uma declaração na quarta-feira, a esposa de Suri, Mapheze Saleh, disse que a decisão a levou às lágrimas.