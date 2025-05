EUA reavaliam equipamentos chineses no setor de energia após descoberta de itens de comunicação

Embora os inversores sejam projetados para permitir acesso remoto para atualizações e manutenção, as empresas de serviços públicos que os utilizam normalmente instalam firewalls (barreiras) para impedir a comunicação direta com a China.

No entanto, dispositivos de comunicação não listados nos documentos do produto foram encontrados em alguns inversores de energia solar chineses por especialistas dos EUA, que desmontaram equipamentos conectados às redes para verificar se havia problemas de segurança, disseram as duas fontes.

Nos últimos nove meses, dispositivos de comunicação não documentados, incluindo rádios celulares, também foram encontrados em algumas baterias de vários fornecedores chineses, disse uma deles.

A Reuters não conseguiu determinar quantos inversores de energia solar e baterias eles analisaram.

Os dispositivos invasores fornecem canais de comunicação adicionais e não documentados que podem permitir que firewalls sejam contornados remotamente, com consequências potencialmente catastróficas, disseram as duas pessoas.

Ambas não quiseram ser identificadas porque não tinham permissão para falar com a imprensa.