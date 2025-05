França expulsa autoridades argelinas em medida de retaliação

PARIS (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da França convocou um diplomata argelino sênior na quarta-feira para informá-lo de que Paris estava expulsando argelinos portadores de passaportes diplomáticos sem vistos, em resposta a uma decisão de Argel de expulsar 15 funcionários franceses.

"A França se reserva o direito de tomar medidas adicionais, dependendo da evolução da situação", disse o ministério em um comunicado após chamar de volta o encarregado de negócios da Argélia, sem informar quantas pessoas foram expulsas.

Os laços da França com sua ex-colônia são complicados há muito tempo, mas pioraram no ano passado, quando o presidente Emmanuel Macron irritou a Argélia ao apoiar a posição do Marrocos sobre a região disputada do Saara Ocidental.