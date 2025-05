Governo Trump descarta plano de Biden para limitar venda de dados pessoais dos americanos

O governo do presidente Donald Trump tomou medidas neste ano para dizimar o CFPB, inicialmente buscando fechá-lo completamente e, posteriormente, dizendo que pode cumprir suas obrigações legais com cerca de 10% de sua equipe atual. Os esforços para demitir grandes quantidades de funcionários estão atualmente em espera enquanto tribunais federais analisam a questão.

Nos últimos dias, autoridades de alto escalão continuaram a desfazer grande parte do trabalho da administração anterior em regulamentação e supervisão. Na semana passada, a agência suspendeu dezenas de documentos de orientação emitidos por várias administrações desde 2011.

Ao propor os limites para os corretores de dados em janeiro, o ex-diretor do CFPB, Rohit Chopra, disse que a venda de informações privadas dos norte-americanos a corretores de dados era um problema "impressionante" que também comprometia a segurança nacional ao colocar em risco a privacidade de funcionários do governo.

O CFPB não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. No entanto, em um aviso do Registro Federal, Russell Vought, atual diretor interino do CFPB, disse que a proposta não estava mais alinhada com os objetivos políticos do bureau e sua interpretação da legislação.

(Reportagem de Douglas Gillison em Washington)