Incerteza paira sobre negociações de paz entre Ucrânia e Rússia em meio a silêncio de Moscou

"Não sei se ele (Putin) estará lá se eu não estiver. Nós vamos descobrir", disse Trump a repórteres enquanto viajava a bordo do Força Aérea Um a caminho do Catar.

Trump, que está cada vez mais frustrado tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia ao tentar pressioná-los a chegar a um acordo de paz, disse que está "sempre considerando" sanções secundárias contra Moscou se achar que o país está bloqueando o processo.

Autoridades dos EUA têm falado sobre possíveis sanções financeiras, bem como possíveis sanções secundárias aos compradores de petróleo russo.

Trump quer um cessar-fogo de 30 dias na guerra, o que Zelenskiy apoia. Putin disse que primeiro deseja iniciar conversas nas quais os detalhes desse cessar-fogo possam ser discutidos.

Putin propôs, no domingo, negociações diretas com a Ucrânia em Istambul, na quinta-feira, "sem quaisquer pré-condições", estabelecendo o que serão as primeiras conversas desse tipo entre as partes em três anos.

Mas Putin não disse quem estará presente do lado de Moscou e seu porta-voz - que disse que as negociações estão definitivamente em andamento - disse a repórteres nesta quarta-feira que ainda não pode revelar quem estará representando a Rússia, pois está aguardando instruções do chefe do Kremlin.