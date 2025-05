Irã rejeita caracterização negativa de Trump sobre seu papel regional

DUBAI (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Irã chamou de "enganosa" nesta quarta-feira a caracterização de seu país pelo presidente dos EUA, Donald Trump, como a "força mais destrutiva" no Oriente Médio, dias depois de uma quarta rodada de negociações nucleares entre Irã e EUA.

Abbas Araqchi também confirmou reportagem da Reuters de que o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã se reunirá em Istambul com diplomatas britânicos, franceses e alemães na sexta-feira para consultar sobre os parâmetros de um possível novo acordo nuclear que está sendo negociado entre Teerã e Washington.

O ministro das Relações Exteriores do Irã disse que a quarta rodada de negociações entre Irã e EUA, realizada em 11 de maio, foi "difícil", pois se concentrou na questão controversa do enriquecimento de urânio, acrescentando que espera que o lado norte-americano apresente "posições mais realistas" depois de obter uma melhor compreensão das posições fundamentais do Irã.