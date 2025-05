Israel intensifica bombardeio em Gaza enquanto Trump visita o Golfo

"Algumas vítimas ainda estão na estrada e sob os escombros, onde as equipes de resgate e de emergência civil não conseguem chegar", informou comunicado do Ministério da Saúde.

As Forças Armadas israelenses não fizeram comentários imediatos. Disseram que estavam tentando verificar os relatos.

De acordo com reportagens da imprensa israelense nesta quarta-feira, autoridades de segurança disseram que acreditavam que o líder militar do Hamas, Mohammad Sinwar, e outros oficiais de alto escalão foram mortos em um ataque na terça-feira ao que os militares israelenses descreveram como um bunker de comando e controle sob o Hospital Europeu na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza.

Não houve confirmação por parte dos militares israelenses ou do Hamas. Nesta quarta-feira, testemunhas e médicos disseram que um ataque aéreo israelense atingiu uma escavadeira que se aproximava da região do ataque no Hospital Europeu, ferindo várias pessoas.

No final da terça-feira, a Jihad Islâmica, um grupo militante apoiado pelo Irã e aliado ao Hamas, disparou foguetes de Gaza em direção a Israel. Pouco antes dos ataques de retaliação israelenses, os militares de Israel emitiram ordens de retirada para os moradores na área de Jabalia e nas proximidades de Beit Lahiya.

