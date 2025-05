Não há estudo nem proposta para aumento do Bolsa Família a R$700 a partir de 2026, diz ministro Wellington Dias

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse nesta quarta-feira à Reuters que "não há estudo e nem esta proposta" para aumentar o valor pago ao Bolsa Família para R$700,00 por mês a partir de 2026.

Mais cedo, coluna do jornalista Thomas Traumann, na revista Veja, afirmava que, entre várias outras medidas que estariam sendo elaboradas pelo governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Social estaria preparando uma proposta para elevar ao valor do Bolsa Família a R$700,00 a partir de janeiro do próximo ano.