Polônia identifica o que diz ser possível interferência eleitoral financiada por estrangeiros

O primeiro turno da eleição polonesa acontece no domingo, colocando o prefeito progressista de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, membro sênior do partido governista Plataforma Cívica, contra o historiador Karol Nawrocki, que dirige o Instituto de Memória Nacional da Polônia, e o nacionalista de extrema-direita Slawomir Mentzen.

"O Centro de Análise de Desinformação do NASK identificou anúncios políticos na plataforma Facebook que podem ter sido financiados do exterior. Os materiais foram exibidos na Polônia", disse o NASK, o instituto nacional de pesquisa que lida com segurança digital.

"As contas de publicidade envolvidas na campanha gastaram mais em materiais políticos nos últimos 7 dias do que qualquer comitê eleitoral", disse um comunicado do NASK. Ele não disse de que país o financiamento pode ter vindo.

Um porta-voz da empresa controladora do Facebook, Meta, rejeitou as afirmações de possível interferência estrangeira.

"Qualquer pessoa que queira veicular anúncios em nossas plataformas relacionados a questões sociais, eleições ou política deve passar por um processo de verificação para provar sua identidade e que mora no país em que está veiculando os anúncios", disse o porta-voz.

"Nossa investigação confirmou que o administrador associado a essas páginas é autêntico e tem sede na Polônia. Não vimos nenhuma evidência de interferência estrangeira."